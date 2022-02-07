Российские прыгуны с трамплина завоевали первую в истории медаль Олимпийских игр

135

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА Новости.

Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов набрали по итогам четырех попыток 890,3 балла. Победу одержали словенцы (1001,5), третья строчка у канадцев (844,6).

В первом раунде японке Саре Таканаши, австрийке Даниэле Ирашко-Штольц и немке Катарине Альтхаус не засчитали попытки. Как заявили организаторы соревнований РИА Новости, это произошло из-за несоответствия их комбинезонов установленным нормам.

В финале то же самое произошло с норвежками Анной Стрём и Силье Опсет.

Фото из открытых источников