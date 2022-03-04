Российские паралимпийцы в полном составе покинут Пекин 6 марта.

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Они улетят рейсом "Аэрофлота", сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ранее Паралимпийский комитет России заявил, что не сможет оспорить решение Международного паралимпийского комитета о недопуске россиян на Игры-2022 в Спортивном арбитражном суде из-за правил МПК. О этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ПКР. В своде правил МПК сказано, что организация "может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований".

При этом Паралимпийский комитет России оставляет за собой право обратиться в такие международные и национальные судебные инстанции, как Всемирный союз инвалидов и Международную организацию по реабилитации.

2 марта МПК сообщил, что допустит спортсменов из России и Белоруссии к участию в пекинской Паралимпиаде в нейтральном статусе. Однако уже на следующий день комитет отстранил их от участия в Играх.