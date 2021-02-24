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Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта.
Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы
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Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы

24 февраля 2021 23:07
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Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта.

Российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы в начале марта, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17-18 марта, передает ТАСС. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17-18 марта, но не ранее. Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении", - говорится в сообщении.

"Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях", - добавляется в релизе ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

12 августа 2020 года ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана. Ранее в феврале ВФЛА отправила в World Athletics стратегический план восстановления в международных правах.

 

Фото:    Сергей Фадеичев/ТАСС

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