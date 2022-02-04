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Российские биатлонисты не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России.

Биатлонная команда живет в горной Олимпийской деревне в Чжанцзякоу, который расположен в 230 км от китайской столицы. Решение не участвовать в церемонии открытия также связно с тем, что на следующий день почти половина состава выйдет на старт гонки: 5 февраля за российскую команду в смешанной эстафете побегут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.