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Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Италии

24 января 2021 17:05
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Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.

Женская сборная России стала победителем эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, передает ТАСС.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов. Второе место заняла команда Германии (отставание - 11 секунд; шесть дополнительных патронов), третье - сборная Франции (+21,2; один штрафной круг и девять дополнительных патронов).

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.

В зачете женских эстафетных гонок сборная России поднялась на четвертое место, в ее активе 180 очков. Лидирует команда Германии (205), второй идет сборная Франции (196), третьей - команда Швеции (192). В Кубке наций россиянки занимают пятое место (4 559), первыми идут француженки (4 947), вторыми - шведки (4 902), третьими - немки (4 885). Место в пятерке Кубка наций по итогам сезона дает право в следующем сезоне выставлять на одну гонку Кубка мира максимальное число участников - шесть.

 

Фото:   AP Photo/Matthias Schrader

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