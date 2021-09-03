Российская сборная установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпийских играх

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Сборная России завоевала 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые медали на Играх в Токио, что является лучшим результатом команды в истории выступлений на Паралимпиадах, передает ТАСС.

В пятницу пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров на спине, принеся сборной России 103-ю награду. Позднее бронзу российской команде принес пловец Роман Макаров на дистанции 100 метров баттерфляем.

Ранее лучшим результатом сборной России было 102 медали на Паралимпийских играх в Лондоне. Россияне не выступали на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за допингового скандала.

Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (82-49-44), второй идет команда Великобритании (37-31-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko/ТАСС