Российская сборная по пляжному футболу обыграла испанцев и вышла в полуфинал чемпионата мира

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Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Испании в четвертьфинале домашнего чемпионата мира, который проходит в Москве, передает РИА Новости.

Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу россиян, в составе которых голы забили Андрей Котенев (7-я минута), Борис Никоноров (15), Алексей Макаров (16) и Артур Папоротный (36), у испанцев отличились Эдуард (21) и Антонио (23).

В полуфинале соперником российской команды будет сборная Швейцарии. Вторую полуфинальную пару составят команды Японии и Сенегала. Обе игры состоятся 28 августа.

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На чемпионате мира 2019 года сборная России заняла третье место.

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