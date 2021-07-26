Российская саблистка Позднякова завоевала золото Игр, победив соотечественницу Великую

139

Российская саблистка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11 в финальном поединке олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Токио, передает ТАСС.

Также в турнире принимала участие чемпионка мира и Европы в командных соревнованиях россиянка Ольга Никитина, она уступила в третьем круге.

Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она уступила представительнице Южной Кореи Ким Джи Ён, в 2016-м - соотечественнице Яне Егорян. В 2018 году Позднякова и Великая встречались в финале чемпионата мира, тогда победу одержала Позднякова.

Поздняковой 24 года, она является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях. На счету 36-летней Великой теперь три серебряные медали личных олимпийских турниров. Также в ее активе золото Игр-2016 в команде. Она восемь раз побеждала на чемпионатах мира и 14 раз на чемпионатах Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль на Олимпийских играх, серебряная награда Великой стала пятой для российской команды.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС