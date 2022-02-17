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Трусова стала серебряным призером. Валиева - четвертая.
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады в Пекине 
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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады в Пекине 

17 февраля 2022 18:57
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Трусова стала серебряным призером. Валиева - четвертая.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 255,95 (80,20 + 175,75) балла, передает ТАСС.

Серебро завоевала россиянка Александра Трусова (251,73; 74,60 + 177,13). Обладательницей бронзовой медали стала японка Каори Сакамото (233,13; 79,84 + 153,29). Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой (224,09: 82,16 + 141,93). Валиева дважды упала в произвольной программе, допустив ошибки во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа.

Трусова стала первой спортсменкой в истории, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате.

Щербаковой 17 лет. Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. Обе фигуристки представляют отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70".

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

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