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Российская фигуристка Александра Трусова возобновила спортивную карьеру

14 июля 2024 17:47
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Российская фигуристка Александра Трусова возобновила спортивную карьеру

Об этом рассказал Евгений Плющенко, в академии которого она тренируется.

"Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая, – цитирует Плющенко Sportbox.Ru. – Я доказал, что это возможно, надеюсь что и мой спортсмен докажет".

Кроме того, двукратный олимпийский чемпион сообщил, что Александра выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Напомним, Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине, а также бронзовый призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме. Также в копилке 20-летней фигуристки серебро и бронза чемпионатов Европы.

Александра пропустила сезон-2023/24. На прошлой неделе спортсменка рассказала о предстоящей свадьбе с Макаром Игнатовым, пишет Смотрим.

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