Решение по делу Валиевой будет принято 29 января

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Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января. Ранее сообщалось, что CAS поставит точку до 12 февраля.

Камила Валиева сдала положительную допинг пробу 25 декабря 2021 года. В феврале 2022 российская фигуристка выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую спортивную журналистку Кристин Бреннан, решение по делу Камилы Валиевой будет вынесено в понедельник 29 января. Бреннан посетовала, что со времени начала истории прошло почти два года.

РУСАДА не стало наказывать Камилу Валиеву, но Всемирной антидопинговое агентство (ВАДА) не согласилось с таким решением и настаивает на длительной дисквалификации фигуристки. Спортивный арбитражный суд должен вынести решение по делу Валиевой, пишет Смотрим.