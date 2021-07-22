Регата памяти Высоцкого пройдет в Самаре

178

Соревнования в Самаре состоятся 25 июля. Гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции (2,5 морские мили) будет проходить в акватории Саратовского водохранилища, напротив набережной Самары, старт – напротив острова Голодный. В соревнованиях примут участие более 25 экипажей из Самары, Тольятти, Сызрани. Будут разыграны: Переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ, переходящий Кубок губернатора Самарской области, переходящий Кубок Главы г.о. Самары.

Главный приз – сертификат на 20 000 рублей, учрежденный «Фордевинд-Регатой» из Санкт-Петербурга, – достанется победителю в абсолютном зачете.

По завершению состоятся торжественное награждение, вручение призов и концерт самарских музыкантов.

Победители в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые, третьи места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами.