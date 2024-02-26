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Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в ОИ-2024

26 февраля 2024 10:16
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Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в ОИ-2024

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) подготовить предложения по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта".

"Президентом поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде в Париже", - цитирует ТАСС Левитина.

По его словам, уже идут отборочные соревнования, и необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях спортсмены будут участвовать в Играх, какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций.

Напомним, декабре прошлого года Международный олимпийский комитет принял решение о допуске россиян до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе в индивидуальных видах, пишет РГ.

Владимир Путин отметил, что надо внимательно посмотреть на условия, которые выдвинул МОК для спортсменов из России. Президент уверен, что действия международных спортивных чиновников в отношении российского спорта - это извращение идей Пьера де Кубертена. Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, подчеркнул российский лидер.

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