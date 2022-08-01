Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре первый футбольный матч с использованием Карты болельщика посетили более 10 тысяч зрителей
В Самаре первый футбольный матч с использованием Карты болельщика посетили более 10 тысяч зрителей
Сборная Самарской области выиграла чемпионат России по пляжному регби
Сборная Самарской области выиграла чемпионат России по пляжному регби
В Камышлинском районе автомобилистка врезалась в столб и другой автомобиль
В Камышлинском районе автомобилистка врезалась в столб и другой автомобиль
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
Полный разрыв экономический связей России и Европы может произойти к 2027 году
Полный разрыв экономический связей России и Европы может произойти к 2027 году
Волонтёры Победы сопроводили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте
Волонтёры Победы сопроводили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте
Жителям Самарской области рассказали, как уберечь свои персональные данные от кражи
Жителям Самарской области рассказали, как уберечь свои персональные данные от кражи
Прошли первые матчи РПЛ с применением Карты болельщика
Прошли первые матчи РПЛ с применением Карты болельщика
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Прошли первые матчи РПЛ с применением Карты болельщика

1 августа 2022 12:48
86
Прошли первые матчи РПЛ с применением Карты болельщика

В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги по футболу состоялись первые матчи с применением Карты болельщика. В пяти городах — Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Сочи — зрители проходили на стадионы с использованием сервиса электронной Карты на Госуслугах.

Как это было

Перед матчами система прошла несколько этапов тестирования, были отработаны возможные режимы прохода зрителей и сотрудников на стадионы. Все желающие смогли попасть на матчи, используя QR-коды, которые формируются на Госуслугах после покупки билетов.

Для посетителей матчей РПЛ в пяти городах перед стадионами работали временные МФЦ, где у зрителей была возможность получить всю необходимую помощь по сервису Карты болельщика. Также для граждан работали Центры поддержки болельщиков, куда можно было обратиться в случае вопросов по получению QR-кода и его применению для прохода на матч.

Статистика

  • Почти 40 тыс. человек посетили матчи третьего тура РПЛ в 5 городах на стадионах, где используется Карта болельщика;
  • 120 тыс. человек получили электронную Карту болельщика;
  • 65 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций оформлено по Карте.

Карту можно оформить в личном кабинете на Госуслугах

Где применяется Карта болельщика

С июля Карта болельщика нужна для посещения матчей РПЛ на стадионах в пяти городах:

  • Екатеринбург
  • Нижний Новгород
  • Ростов-на-Дону 
  • Самара
  • Сочи

До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской Премьер-лиги.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022, 21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума. Общество
867
В ходе встречи участники смогли задать Главе региона волнующие вопросы и поделиться впечатлениями о юбилейном форуме.
28 июля 2022, 20:05
Дмитрий Азаров встретился с участниками самарской делегации Молодежного форума ПФО «iВолга»
В ходе встречи участники смогли задать Главе региона волнующие вопросы и поделиться впечатлениями о юбилейном форуме. Общество
682
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022, 17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка. Общество
918
В центре внимания
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
30
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
659
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
798
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
2375
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
681
Весь список