Прошли первые матчи РПЛ с применением Карты болельщика

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В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги по футболу состоялись первые матчи с применением Карты болельщика. В пяти городах — Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Сочи — зрители проходили на стадионы с использованием сервиса электронной Карты на Госуслугах.

Как это было

Перед матчами система прошла несколько этапов тестирования, были отработаны возможные режимы прохода зрителей и сотрудников на стадионы. Все желающие смогли попасть на матчи, используя QR-коды, которые формируются на Госуслугах после покупки билетов.

Для посетителей матчей РПЛ в пяти городах перед стадионами работали временные МФЦ, где у зрителей была возможность получить всю необходимую помощь по сервису Карты болельщика. Также для граждан работали Центры поддержки болельщиков, куда можно было обратиться в случае вопросов по получению QR-кода и его применению для прохода на матч.

Статистика

Почти 40 тыс. человек посетили матчи третьего тура РПЛ в 5 городах на стадионах, где используется Карта болельщика;

120 тыс. человек получили электронную Карту болельщика;

65 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций оформлено по Карте.

Карту можно оформить в личном кабинете на Госуслугах

Где применяется Карта болельщика

С июля Карта болельщика нужна для посещения матчей РПЛ на стадионах в пяти городах:

Екатеринбург

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Самара

Сочи

До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской Премьер-лиги.