Прошли первые матчи РПЛ с применением Карты болельщика

В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги по футболу состоялись первые матчи с применением Карты болельщика. В пяти городах — Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Сочи — зрители проходили на стадионы с использованием сервиса электронной Карты на Госуслугах.
Как это было
Перед матчами система прошла несколько этапов тестирования, были отработаны возможные режимы прохода зрителей и сотрудников на стадионы. Все желающие смогли попасть на матчи, используя QR-коды, которые формируются на Госуслугах после покупки билетов.
Для посетителей матчей РПЛ в пяти городах перед стадионами работали временные МФЦ, где у зрителей была возможность получить всю необходимую помощь по сервису Карты болельщика. Также для граждан работали Центры поддержки болельщиков, куда можно было обратиться в случае вопросов по получению QR-кода и его применению для прохода на матч.
Статистика
Карту можно оформить в личном кабинете на Госуслугах
Где применяется Карта болельщика
С июля Карта болельщика нужна для посещения матчей РПЛ на стадионах в пяти городах:
До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской Премьер-лиги.