Прошел региональный этап «Игр ГТО»

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Во Дворце спорта легкой атлетики состоялись соревнования среди участников VI-VIII ступеней комплекса ГТО – «Игры ГТО».



Состязания прошли в рамках областного физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!», организаторами которого выступают министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».



В региональном этапе «Игр ГТО» приняли участие 56 человек – жители Самарской области в возрасте от 18 до 49 лет, прошедшие отбор на первом этапе соревнований. Региональный этап проводился с целью набора участников для формирования сборной команды Самарской области для участия во Всероссийских соревнованиях чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».



В программу региональных соревнований вошли 5 видов испытаний комплекса ГТО: подтягивание на перекладине, наклон, стрельба из электронного оружия, поднимание туловища из положения лежа и бег на дистанцию 60 метров. Дополнительно участники сразились в испытаниях рывок гири и сгибание и разгибание рук в упоре лежа.



По итогам соревнований подсчитывалось первенство раздельно среди мужчин и среди женщин в трех возрастных ступенях по наибольшей сумме очков в 5 испытаниях многоборья ГТО.



Победителями и призерами соревнований стали:

Цыбатова Мария, Шамарин Владислав, Серенкова Мария, Тайборин Михаил, Матуляк Светлана, Глушков Сергей;

Лопатина Ольга, Кузнецов Сергей, Морозова Алия, Газизулин Александр, Букетова Лилия, Мячин Виталий;

Сафиуллина Альбина, Семенченко Владимир, Захарова Елена, Жолобов Сергей, Пономаренко Анжела, Субаев Александр.



Окончательный состав сборной Самарской области будет сформирован и объявлен в ноябре, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО