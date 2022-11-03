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Прошел региональный этап «Игр ГТО»

3 ноября 2022 14:17
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Региональный этап проводился с целью набора участников для формирования сборной команды Самарской области для участия во Всероссийских соревнованиях.

Во Дворце спорта легкой атлетики состоялись соревнования среди участников VI-VIII ступеней комплекса ГТО – «Игры ГТО».

Состязания прошли в рамках областного физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!», организаторами которого выступают министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».

В региональном этапе «Игр ГТО» приняли участие 56 человек – жители Самарской области в возрасте от 18 до 49 лет, прошедшие отбор на первом этапе соревнований. Региональный этап проводился с целью набора участников для формирования сборной команды Самарской области для участия во Всероссийских соревнованиях чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».

В программу региональных соревнований вошли 5 видов испытаний комплекса ГТО: подтягивание на перекладине, наклон, стрельба из электронного оружия, поднимание туловища из положения лежа и бег на дистанцию 60 метров. Дополнительно участники сразились в испытаниях рывок гири и сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

По итогам соревнований подсчитывалось первенство раздельно среди мужчин и среди женщин в трех возрастных ступенях по наибольшей сумме очков в 5 испытаниях многоборья ГТО.

Победителями и призерами соревнований стали:
Цыбатова Мария, Шамарин Владислав, Серенкова Мария, Тайборин Михаил, Матуляк Светлана, Глушков Сергей;
Лопатина Ольга, Кузнецов Сергей, Морозова Алия, Газизулин Александр, Букетова Лилия, Мячин Виталий;
Сафиуллина Альбина, Семенченко Владимир, Захарова Елена, Жолобов Сергей, Пономаренко Анжела, Субаев Александр.

Окончательный состав сборной Самарской области будет сформирован и объявлен в ноябре, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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