Проект «Команда Семьи»: состоялись спортивные соревнования для молодых семей Самарской области

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Во Дворце спорта легкой атлетики состоялись спортивные соревнования для молодых семей Самарской области в рамках проекта «Команда Семьи». В соревнованиях приняли участие 36 семей.

Основная идея проекта – это укрепление семейных ценностей через совместную спортивную деятельность, формирование здорового образа жизни, а также возможность привить детям интерес к спорту. Именно такие мероприятия объединяют и сплачивают родных и укрепляют институт семьи.

«Проект «Команда Семьи» в прошлом году был поддержан Федеральным агентством по делам молодежи и получил грант на реализацию. Это отличный пример того, как молодые люди могут сами решать такие важные задачи, как укрепление семейных ценностей. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров и Правительство региона уделяют этому большое внимание: создают условия для получения молодыми семьями льготной ипотеки, обеспечивают выплатами и т.д. Но очень важно, когда молодые люди сами включаются и создают интересные проекты. Именно это позволяет формироваться в нашей стране эффективному гражданскому обществу»,- отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Спортивные соревнования проходили в два дня в соответствии с возрастной категорией детей. Молодые семьи вместе проходили 4 спортивных испытания: надувные ворота, надувные лыжи, «Гладиаторский бой» и «Путь спартанца», которые комментировал бессменный комментатор матчей ФК «Крылья Советов» на «Радио-Самара-Максимум» Андрей Миронов. Также участники и зрители могли посоревноваться в состязаниях на интерактивных площадках: скалодром, армреслинг, бампербол, мини-гольф и кикер.

По итогам прохождения спортивных испытаний победителями стали:

1 возрастная группа 2 возрастная группа

1 место Семья Батищевых Семья Пачиных

2 место Семья Субеевых Семья Белокуровых

3 место Семья Белкиных Семья Павловых

Победителей спортивных соревнований награждали заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, профессор, тренер Олимпийских чемпионов и призеров, чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ, вице-президент федерации триатлона России, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской Думы Александр Милеев и заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара Сергей Четвериков.