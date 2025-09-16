Я нашел ошибку
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»

16 сентября 2025 10:31
144
В Центре привлечения и подготовки волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» объявили о продлении на 10 дней заявочной кампании в волонтёрский корпус. Теперь заявку можно подать до 25 сентября на портале Добро.рф (https://dobro.ru/event/11244427).

До старта форума «Россия – спортивная держава» остаётся 50 дней, Самарская область активно готовится принимать крупнейший международный спортивный форум. Важную роль в организации этого события будут играть волонтёры. Заявочная кампания по набору волонтёрского штаба стартовала 28 июня в День молодёжи России. За два с половиной месяца поступило около 3500 заявок из 55 регионов России. Больше всего заявок поступило из Самарской области – 2 915. Более 2000 кандидатов проживает в Самаре и почти 300 в Тольятти. На втором месте по количеству заявок Москва, на третьем – Республика Башкортостан.

Наиболее активно заявки подают молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет – почти 1900 человек, а также молодежь от 16 до 17 лет – более 900.

«Мы начали оценивать поступившие заявки еще в августе, и уже тогда были впечатлены их качеством и опытом первых кандидатов. С каждым днём росло количество заявок, и мы отмечали какие удивительно интересные люди готовы помогать в организации форума. И это не только опытные волонтёры, но и те, кто только начинает свой пусть в добровольчестве.  Поэтому нами было принято решение продлить заявочную кампанию, чтобы еще больше жителей нашей страны получили возможность помочь в организации столь крупного международного события, как форум «Россия – спортивная держава», – отметила Юлия Рябева, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Параллельно с заявочной кампанией проводятся собеседования, на которых кандидатов спрашивают про волонтёрскую деятельность, жизненный опыт, мотивацию помогать в организации форума. Уже состоялось более 450 собеседований. Следующим этапом станет обучение, которое стартует в конце сентября. Оно будет состоять из нескольких блоков: «Знакомство с форумом», «Гостеприимство и туризм города-организатора» и функционально-объектовый тренинг, на котором кандидаты в волонтёры познакомятся со своими обязанностями уже непосредственно на площадках проведения форума.

Напомним, XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Волонтёрами форума могут стать граждане России старше 18 лет (с 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора»), а также иностранные граждане, проживающие в России. Добровольцев ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачёта практики в образовательных организациях.

