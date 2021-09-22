Я нашел ошибку
Главные новости:
МЕГА Самара запустила «Экомарафон»
МЕГА Самара запустила «Экомарафон»
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
Состоялась защита стратегии развития СамГМУ на конкурсе «Приоритет 2030»
Состоялась защита стратегии развития СамГМУ на конкурсе «Приоритет 2030»
В Самаре иномарка сбила ребенка
В Самаре иномарка сбила ребенка
В Тольятти столкнулись два КАМАЗа
В Тольятти столкнулись два КАМАЗа
Лечение рака щитовидной железы 4 стадии за рубежом
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России
Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.21
-0.12
EUR 85.86
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России

22 сентября 2021 10:44
117
Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России

Презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года состоялась во вторник в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. К турниру в городе будет построен новый дворец вместимостью более 20 тысяч зрителей. Россия примет мировое первенство в восьмой раз (с учетом турниров, проходивших в СССР).

В презентации приняли участие: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, сообщает rsport.ria.

© Фото : предоставлено организаторами турнира

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
22 сентября 2021  11:57
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
42
в Самаре показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%
22 сентября 2021  10:54
В Самаре показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%
134
За последние сутки выявлено 524 новых случая. За 37 неделю отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах.
21 сентября 2021  19:31
Оперативный штаб: в Самарской области будут усилены ограничительные меры из-за COVID-19
723
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
21 сентября 2021  14:00
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
496
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
21 сентября 2021  13:31
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
474
Весь список