Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России

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Презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года состоялась во вторник в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. К турниру в городе будет построен новый дворец вместимостью более 20 тысяч зрителей. Россия примет мировое первенство в восьмой раз (с учетом турниров, проходивших в СССР).

В презентации приняли участие: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, сообщает rsport.ria.

© Фото : предоставлено организаторами турнира