Представители нашего региона стали победителями и призерами первенства России по сумо

112

В Казани во дворце единоборств "Ак Барс" с 29 по 31 марта проходило первенство России среди юношей и девушек до 15, до 17 и до 19 лет по сумо. В соревнованиях участвовали около 1000 спортсменов из 32 регионов, в том числе спортсмены из Самарской области. Представители нашего региона стали победителями и призерами первенства.



до 15 лет

Мария Соболева (до 50 кг) - бронза;

Мирослава Горюшина (до 60 кг).



до 17 лет

Дмитрий Шулико (до 75 кг) - серебро;

Ксения Бурова (70+ кг);

Ксения Бурова (абсолютная весовая категория) - бронза.



до 19 лет

Ксения Бурова (75+ кг) - бронза;

Ксения Бурова (абсолютная весовая категория).



Фото: Самарская региональная федерация сумо