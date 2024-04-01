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Представители нашего региона стали победителями и призерами первенства России по сумо

1 апреля 2024 16:15
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В соревнованиях участвовали около 1000 спортсменов из 32 регионов.

В Казани во дворце единоборств "Ак Барс" с 29 по 31 марта проходило первенство России среди юношей и девушек до 15, до 17 и до 19 лет по сумо. В соревнованиях участвовали около 1000 спортсменов из 32 регионов, в том числе спортсмены из Самарской области. Представители нашего региона стали победителями и призерами первенства.

до 15 лет
 Мария Соболева (до 50 кг) - бронза;
 Мирослава Горюшина (до 60 кг).

до 17 лет
 Дмитрий Шулико (до 75 кг) - серебро;
 Ксения Бурова (70+ кг);
 Ксения Бурова (абсолютная весовая категория) - бронза.

до 19 лет
 Ксения Бурова (75+ кг) - бронза;
 Ксения Бурова (абсолютная весовая категория).
 

Фото: Самарская региональная федерация сумо

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