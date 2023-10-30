Поздравление врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера

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Уважаемые тренеры и наставники! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем тренера!



Работа тренеров - фундамент спортивных достижений, которые приносят России признание на мировых первенствах. 2023 год объявлен Президентом нашей страны Годом педагога и наставника. Мы не перестаем выражать глубокую благодарность всем, кто вдохновляет наших спортсменов на достижение больших высот.



Сегодня благодаря правительству Самарской области и личному вниманию главы региона Дмитрия Азарова продолжаем создавать спортивную инфраструктуру для полноценных тренировок. Уверена, что благодаря профессионализму тренеров в этих спортивных объектах будут подготовлены новые звезды спорта.



Мы ценим ваш вклад в развитие спортивной сферы, желаем вам профессиональных успехов и вдохновения!