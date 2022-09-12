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Подведены итоги чемпионата Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью. Соревнования по стрельбе из табельного ПМ, плаванию и бегу проходили в Самаре на объектах самарского филиала ЦСКА: в закрытом 25-метровом тире и на стадионе УСК «Стара-Загора» и в 50-метровом бассейне СК «Плавательный». Объявление результатов турнира и чествование победителей состоялось в спортивном зале УСК «Стара-Загора».

В состязаниях участвовали 80 военнослужащий в составе 9 команд, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил: ЦВО, ВВО, ЗВО, ЮВО, Северный флот, ВКС, РВСН, ВДВ, и 12-е ГУ МО РФ.

В командном первенстве среди видов и родов войск наибольшее количество очков по сумме троеборья – 23640, и первое место заняла сборная команда Воздушно-космических сил (ВКС). Второе место (21916 очков) заняла команда ВДВ, третье – РВСН (18607 очков). Среди военных округов лидером командного зачета стала сборная Восточного военного округа (ВВО), набрав по сумме дисциплин 22800 очков. На второй позиции сборная ЗВО (21350 очков), на третьем месте – команда ЦВО с результатом 21278 очков.

Также были определены победители в личном первенстве по сумме троеборья в трех возрастных группах. Высокие результаты показали и новички, и «ветераны» чемпионата Вооруженных Сил - опытные спортсмены 3-ей возрастной группы.

Так, впервые за время проведения подобных чемпионатов в Самаре был установлен личный рекорд в беге на дистанции 3000 метров. Молодой талантливый спортсмен, Гвардии старший лейтенант Дмитрий Рылов, представляющий ВДВ, преодолел дистанцию за рекордные 8 минут 28,9 секунд.

А вот титулованный спортсмен, представляющий ЦВО, Мастер спорта, победитель чемпионатов ВС стран СНГ и ВС РФ по офицерскому троеборью майор Виктор Захаров снова стал лидером личного первенства по сумме троеборья. В старшей группе офицеров ему не было равных в беге и стрельбе из пистолета Макарова.

По итогам прошедших состязаний 23 офицера подтвердили и вновь выполнили нормативы Мастера спорта России, 26 – кандидата в мастера спорта. Победители и призеры чемпионата смогут отобраться в сборную Вооруженных Сил РФ для участия в чемпионате дружественный армий стран СНГ, запланированных на лето 2023 года.

Медалисты турнира поднимались на пьедестал почета под шумные овации сослуживцев и болельщиков. Награды и почетные грамоты офицером вручили начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин, помощник командующего войсками Центрального военного округа – начальник отделения физической подготовки полковник Игорь Сущев и другие почетные гости.

Главный судья соревнований, инструктор-методист отделения (по спортивной работе) самарского филиала ЦСКА, судья всероссийской категории Сергей Лемехов высоко оценил прошедший в Самаре турнир:

«На этих соревнованиях офицеры показали очень хорошие результаты и установили рекорд чемпионата на самарской земле! По количеству очков прошлогодние показатели улучшили сборные ВКС, ВДВ, РВСН. Молодежь ярко заявила о себе, порадовали стабильными и прогрессирующими показателями опытные спортсмены! Хорошие результаты продемонстрировали военнослужащие Северного флота: офицеры улучшили подготовку и показали прогресс во всех видах троеборья. На лицо возросшее участие тренеров и специалистов физподготовки, грамотная селекция спортсменов. Чемпионат прошел на высоком организационно-методическом уровне. Объекты самарского филиала ЦСКА, как всегда, были прекрасно подготовлены».

Лемехов добавил, что в дни чемпионата был проведен судейский семинар для повышения квалификации судей по военно-спортивным многоборьям.