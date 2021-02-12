Подведены итоги Чемпионата Управления Росгвардии по Самарской области по дзюдо

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По уже сложившейся традиции, Чемпионат по дзюдо Управления Росгвардии по Самарской области был посвящен годовщине вывода советских войск из Афганистана. В состязаниях приняли участие спортсмены пяти команд.



Поединки проводились в семи весовых категориях. Этот вид единоборств пользуется популярностью и уважением среди представителей всех подразделений Росгвардии, поэтому в турнире принимало участие большое количество титулованных спортсменов - призеров различных соревнований, мастеров и кандидатов в мастера спорта.



В упорных и бескомпромиссных поединках определились лучшие команды. На первом месте - фавориты турнира - сборная ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. "Серебро" у борцов из тольяттинского ОМОНа. Замкнула тройку лучших сборная самарского ОМОНа.



- Участники состязаний продемонстрировали мастерское владение всем богатейшим арсеналом техники дзюдо. Филигранно проведенные броски, четкие и грамотные болевые приемы, акцентированные удержания и удушения - все это мы смогли увидеть на турнире. При этом, несмотря на всю бескомпромиссность борьбы, обошлось без травм, что также свидетельствует о высочайшем уровне наших спортсменов, - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, старший лейтенант Михаил Баев.



По традиции, лучшим спортсменам предстоит защитить честь Управления на ежегодном Чемпионате по дзюдо Приволжского округа войск национальной гвардии, который состоится в самое ближайшее время в Тольятти.