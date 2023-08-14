Победителем турнира «Кубок LADA» стал китайский клуб

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В минувшие выходные в Тольятти завершился ежегодный предсезонный турнир «Кубок LADA». Наша команда выиграла два матча из трех, уступив лишь будущему обладателю кубка.

13 августа подопечные Олега Барташа одержали победу над «Нифтехимиком» и сравнялись по очкам с китайской командой «Куньлунь Ред Стар». Однако из-за поражения в личной встрече с командой из Пекина «Лада» осталась на втором месте.

По информации пресс-центра тольяттинской команды, лучшими игроками «Кубка LADA» признаны:

- лучший вратарь – Дмитрий Куликов («Химик»);

- лучший защитник – Лукаш Клок («Нефтехимик»);

- лучший нападающий – Спенсер Фу («Куньлунь Ред Стар»);

- лучший бомбардир – Андрей Алтыбармакян («Лада»), пишет TLTgorod.