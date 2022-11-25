По распоряжению Михаила Мишустина на развитие спорта будет выделено 991,2 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная задача – оперативно справиться с разработкой стартового котлована.
В зоне метростроя на улице Галактионовской рабочие опустились на глубину более 20 метров
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области сохранится туман
В настоящее время на территории региона создано 534 общественных объединения пожарной охраны, из них - 158 ДПК и 376 ДПД.
С 18 по 24 ноября подразделения добровольной пожарной охраны 5 раз участвовали в тушении пожаров
Их помощь потребовалась для извлечения погибшего водителя из аварийного автомобиля.
На месте смертельного ДТП в Ставропольском районе работали три спасателя
Заявки на участие в личных соревнованиях «Игр ГТО» в категориях «Любитель» и «Профессионал» может подать каждый желающий.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО
В турнире приняли участие свыше 590 дзюдоистов в возрасте до 21 года, которые разыграли медали в шестнадцати категориях.
На первенстве России по дзюдо самарские девушки завоевали 6 медалей
И оно появится на led-панелях, установленных вокруг поля «Солидарность Самара Арены», прямо во время матча!
Акция: вы можете прислать свое пожелание команде Крылья Советов" в наступающем 2023
Указывается, что пожар площадью 100 кв. м произошел в частном доме Говорухиной в поселке Марушкинское.
При пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина Галина
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.39
-0.11
EUR 62.78
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

По распоряжению Михаила Мишустина на развитие спорта будет выделено 991,2 млн рублей

25 ноября 2022 19:03
156
Порядка 160 млн рублей получит Федерация хоккея России.

По распоряжению Михаила Мишустина на развитие различных видов спорта будет выделено 991,2 млн рублей, которые получат 43 общероссийские спортивные федерации.

Порядка 160 млн рублей получит Федерация хоккея России. Средства направят на проведение сборов и турниров, а также на организацию товарищеских матчей с командами из дружественных стран.

Еще 60,2 млн рублей будет направлено Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которая отвечает за развитие паралимпийского спорта в России.

В числе получателей грантов также федерации: регби, синхронного плавания, бокса, акробатического рок-н-ролла, гольфа, бадминтона, волейбола.

Прием заявок на участие в грантовой программе будущего года проводился Министерством спорта Российской Федерации в сентябре 2022 года. Работа идет в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
238
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
318
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
2630
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1681
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
542
Весь список