По распоряжению Михаила Мишустина на развитие спорта будет выделено 991,2 млн рублей

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По распоряжению Михаила Мишустина на развитие различных видов спорта будет выделено 991,2 млн рублей, которые получат 43 общероссийские спортивные федерации.



Порядка 160 млн рублей получит Федерация хоккея России. Средства направят на проведение сборов и турниров, а также на организацию товарищеских матчей с командами из дружественных стран.



Еще 60,2 млн рублей будет направлено Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которая отвечает за развитие паралимпийского спорта в России.



В числе получателей грантов также федерации: регби, синхронного плавания, бокса, акробатического рок-н-ролла, гольфа, бадминтона, волейбола.



Прием заявок на участие в грантовой программе будущего года проводился Министерством спорта Российской Федерации в сентябре 2022 года. Работа идет в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: минспорта СО