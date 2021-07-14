«Пляжные» «Крылья Советов» вышли в плей-офф Euro Winners Cup 2021

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В эти дни в Назаре (Португалия) проходит традиционный турнир Euro Winners Cup. В нем принимают участие сильнейшие пляжные футбольные клубы Европы. До пандемии он обычно проводился в мае-начале июня, но ковид внес свои коррективы, и в 2020-м Кубок Европейских Чемпионов состоялся в сентябре, а в этом году – в июле.

За титул сильнейшего в борьбу вступили 68 коллективов. В мужском турнире заявлены 50 команд, в женском – 18. Россию представляют пять клубов: питерский «Кристалл», московский «Локомотив», саратовская «Дельта», самарские «Крылья Советов» и ЖФК «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Слепой жребий определил «Крылья Советов» в квартет Е вместе с испанским «Леванте», GD Chaves из Португалии и «Нью тим» из Бельгии. В первый день «Крылья Советов» встретились с хозяевами турнира- «Чавес». Первыми повели в счете самарцы, но к концу третьего периода свое преимущество 2:0 они растеряли. Впрочем, благодаря двум голам Андрея Котенёва на последних минутах встречи «Крылья» всё же выиграли.

«Тяжелейшая победа на последней минуте над португальской CHAVES 4-2 в Лиге Чемпионов! Молодцы парни! Соперники очень сильные, будем биться за выход из группы. Удачи ребята», — написал в Твиттере президент «пляжных» «Крыльев» Евгений Храмов.

Во второй игровой день самарцев экзаменовал бельгийский «New Team RCS». И здесь «Крылья» вышли победителями с двухочковым преимуществом – 5:3. Выиграв второй матч на групповом этапе самарцы вышли в плей-офф турнира. Сегодня «Крылья» сразятся с испанской «Валенсией» за первое место в группе Е, сообщает Обозрение.