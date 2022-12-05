Пловец из Тольятти завоевал "золото" на Mad Wave Classic

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Престижные всероссийские соревнования проходили в Рузе (Московская область), собрав в 50-метровом бассейне местного дворца спорта 849 спортсменов от 9 до 18 лет из 28 регионов России, а также из Южной Осетии.

Как сегодня информирует пресс-центр горадминистрации, воспитанник СШОР №10 «Олимп» Тимур Закиев стартовал на трёх дистанциях вольным стилем.

В первый день подопечный Натальи Кургановой стал сильнейшим среди юношей 2006-2007 г.р. на кролевой 200-метровке с результатом 2:00.56. Воскресные заплывы принесли Тимуру медаль за третье место на «сотне» (54.88) и пятое время на «полтиннике» (25.54), сообщает TLTgorod.