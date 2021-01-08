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ПФК "Крылья Советов" запускает новый проект – "Твои "Крылья". В рамках этого проекта болельщики-владельцы сезонных абонементов на матчи "Крыльев Советов" смогут принять непосредственное участие в работе клуба.

Темы для голосования будут открытыми, но голосовать за тот или иной вариант смогут только владельцы абонементов. Результаты будут опубликованы на официальном клубном сайте. Для участия в голосовании всем владельцам абонементов будут отправлены персональные sms-приглашения. Также владельцы абонементов смогут перейти по ссылке – для этого потребуется авторизоваться самостоятельно.

Первое голосование стартует уже сегодня.

Темы первого голосования:

1. Выбор игровой формы "Крыльев" на сезон 2021/22.

2. Система лояльности для владельцев абонементов на матчи "Крыльев"

3. Цели клуба на ближайшие 5 лет.

4. Опции по посещению матчей на "Самара Арене" в холодное время года.

Голосование завершится 15 января в 12:00. В первом голосовании смогут принять участие только владельцы абонементов на первую часть сезона. В следующий участие в работе клуба примут болельщики-владельцы абонементов на вторую часть сезона, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"