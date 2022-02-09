Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с награждением фигуристов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине, передает ТАСС.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ", - сказал представитель Кремля журналистам, говоря о предположениях, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян.

"Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС)", - отметил Песков.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению портала, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Ранее в беседе с ТАСС председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская отметила, что использование допинга российскими фигуристами исключено, поскольку их много раз проверяли перед Олимпийскими играми в Пекине.