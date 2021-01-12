Первый матч года "Крылья Советов" проведут 18 января

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"Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй части сезона. Сегодня у команды вновь было два тренировочных занятия. Утренняя тренировка была доступна для просмотра всем любителям футбола. Клубный канал КС-ТВ провел включение из турецкого Белека.

Стало известно время первого контрольного матча в этом году. Игра "Крылья Советов" – "Спартак" Суботица состоится 18 января. Матч пройдет на поле футбольного комплекса "Bellis" и начнется в 18:00 по самарскому времени. Прямая трансляция будет доступна на КС-ТВ.

Завтра сборная Ирака проведет контрольный матч в Дубай против ОАЭ. Сразу после игры полузащитник "Крыльев Советов" Сафаа Хади вылетит в Турцию и присоединится к нашей команде, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"