Первые в истории «Игры Будущего» пройдут в феврале 2024 года в Казани

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Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Вице-премьер поблагодарил все регионы – участников заявочной кампании. Он напомнил, что ее старт был дан в ноябре 2021 года, более 40 регионов заинтересовались проектом, половина из них направила заявки на участие. В шорт-лист вошли пять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и Федеральная территория «Сириус».



«Это будут девять дней соревнований по 15 видам самых технологичных видов спорта. Но самое главное, это соревнования, которые дают возможность развиться гармонично человеческой личности, поскольку там нужно обладать не только выдающимися на мировом уровне способностями в кибердисциплинах, но и быть в прекрасной физической форме. Такие спортивные соревнования пройдут впервые. Как когда-то Пьер де Кубертен объединил существующие виды спорта в Олимпийские игры, так и сейчас на наших глазах будет рождаться новый, совершенно уникальный формат соревнований», – сказал Дмитрий Чернышенко.



В ходе заявочной кампании организаторы оценили по 200 критериям более 50 объектов спортивной и гостиничной инфраструктуры, в их числе 26 соревновательных площадок.



«За последние 15 лет мы провели большое количество крупных масштабных спортивных мероприятий, которые были положительно оценены мировым спортивным сообществом. Сейчас Россия выступает инноватором с идеей проведения совершенно нового формата спортивных соревнований – турнира «Игры Будущего». Его проведение открывает технологичную грань спорта, а также формирует новое поколение чемпионов», – отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.



«Игры Будущего» – международные соревнования по 15 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию, а значит, проверяет как физическую подготовку атлетов, так и их цифровые навыки.