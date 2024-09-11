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Павел Колесов - бронзовый призер ЧР по спортивному туризму

11 сентября 2024 14:47
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Впервые представитель сборной команды Самарской области стал призером в личном зачете чемпионата страны.

В Краснодарском крае на территории всероссийского детского центра "Орленок" состоялся главный старт соревновательного сезона по спортивному туризму - чемпионат России на пешеходных дистанциях.

В соревнованиях участвовали представители 30 регионов, в том числе сборная Самарской области в составе 8 человек. Наши спортсмены представляли Самару, Тольятти, Сызрань и Жигулевск.

Соревнования проводились на длинной и короткой дистанции 5 класса сложности в связке и лично.

 Павел Колесов занял третье место на короткой дистанции. Впервые представитель сборной команды Самарской области стал призером в личном зачете чемпионата страны.

В общекомандном зачете сборная Самарской области стала седьмой.

 

Фото:   минспорта СО

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