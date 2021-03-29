Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Чапаевска крал всё от косметики до перфоратора
Житель Чапаевска крал всё от косметики до перфоратора
Тольяттинцев научат справляться со стрессом
Тольяттинцев научат справляться со стрессом
Причиной роста ДТП в Самарской области назвали хорошие дороги
Причиной роста ДТП в Самарской области назвали хорошие дороги
СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки до 85% от стоимости недвижимости
СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки до 85% от стоимости недвижимости
Самарские приставы добились, чтобы четырехлетней девочке ввели инъекцию необходимого лекарства
Самарские приставы добились, чтобы четырехлетней девочке ввели инъекцию необходимого лекарства
Ручку, стреляющую патронами, нашли у жителя Самарской области
Ручку, стреляющую патронами, нашли у жителя Самарской области
Парашютист спортивной команды ЦСКА/Самара впервые участвует в тренировочных сборах команды Вооруженных Сил РФ
Парашютист спортивной команды ЦСКА/Самара впервые участвует в тренировочных сборах команды Вооруженных Сил РФ
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
-0.41
EUR 89.26
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Парашютист спортивной команды ЦСКА/Самара впервые участвует в тренировочных сборах команды Вооруженных Сил РФ

29 марта 2021 12:45
69
Парашютист спортивной команды ЦСКА/Самара впервые участвует в тренировочных сборах команды Вооруженных Сил РФ

В Киргизии продолжаются учебно-тренировочные сборы по спортивно-технической подготовке сборной Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту. С 14 по 31 марта титулованные парашютисты – военнослужащие оттачивают мастерство управления воздушной стихией на аэродроме Кант в долине реки Чу под Бишкеком. В небо спортсменов поднимает военный вертолет МИ-8.

Впервые на сборы командирован представитель самарского филиала ЦСКА – начинающий парашютист, спортсмен-инструктор спортивной команды (по парашютному спорту) Матвей Силаев.

Участие в тренировках команды Вооруженных Сил РФ – новый и ответственный старт в карьере спортсмена.

Матвей Силаев только открывает для себя мир парашютного спорта: это его первый «парашютный» сбор и первые прыжки с парашютом. До этого юноша сумел уверенно заявить о себе в аэротрубных дисциплинах. Начав выступать в 10 лет, уже в 12 лет он становится серебряным призером чемпионата России, затем занимает 3-е место на чемпионате Европы в Норвегии. В 13 лет он становится абсолютным чемпионом России, взяв три «золота» среди взрослых, детей до 18 лет и в абсолютном зачете. На чемпионате мира 2019 года во Франции Матвей вошел в шестерку сильнейших спортсменов и получил известность, как перспективный флаер мирового уровня. Далее, в 2020 году Матвей связывает свою судьбу с Центральным спортивным клубом Армии и пополняет спортивную команду по парашютному спорту самарского филиала ЦСКА.

В личных планах Матвея Силаева - качественно подготовиться к предстоящему летом Первенству России по парашютному спорту.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
29 марта 2021  12:35
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
80
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
29 марта 2021  10:41
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
Социум
158
Самарская область к паводку готова
29 марта 2021  09:46
Самарская область к паводку готова
Благоустройство региона
136
В театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному  дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра.
28 марта 2021  21:46
Дмитрий Азаров поздравил театр-студию «Грань» с Днем театра
Культура
297
Триумф, которого так ждали молодёжные театральные коллективы Самарской области, а вместе с ними и все неравнодушные любители актёрского мастерства.
27 марта 2021  20:52
Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье» 
Культура
628
Весь список