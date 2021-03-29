Парашютист спортивной команды ЦСКА/Самара впервые участвует в тренировочных сборах команды Вооруженных Сил РФ

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В Киргизии продолжаются учебно-тренировочные сборы по спортивно-технической подготовке сборной Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту. С 14 по 31 марта титулованные парашютисты – военнослужащие оттачивают мастерство управления воздушной стихией на аэродроме Кант в долине реки Чу под Бишкеком. В небо спортсменов поднимает военный вертолет МИ-8.

Впервые на сборы командирован представитель самарского филиала ЦСКА – начинающий парашютист, спортсмен-инструктор спортивной команды (по парашютному спорту) Матвей Силаев.

Участие в тренировках команды Вооруженных Сил РФ – новый и ответственный старт в карьере спортсмена.

Матвей Силаев только открывает для себя мир парашютного спорта: это его первый «парашютный» сбор и первые прыжки с парашютом. До этого юноша сумел уверенно заявить о себе в аэротрубных дисциплинах. Начав выступать в 10 лет, уже в 12 лет он становится серебряным призером чемпионата России, затем занимает 3-е место на чемпионате Европы в Норвегии. В 13 лет он становится абсолютным чемпионом России, взяв три «золота» среди взрослых, детей до 18 лет и в абсолютном зачете. На чемпионате мира 2019 года во Франции Матвей вошел в шестерку сильнейших спортсменов и получил известность, как перспективный флаер мирового уровня. Далее, в 2020 году Матвей связывает свою судьбу с Центральным спортивным клубом Армии и пополняет спортивную команду по парашютному спорту самарского филиала ЦСКА.

В личных планах Матвея Силаева - качественно подготовиться к предстоящему летом Первенству России по парашютному спорту.