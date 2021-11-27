Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оформил первый хет-трик в этом сезоне и вышел на шестое место в истории НХЛ по этому показателю, говорится в Twitter­-аккаунте Национальной хоккейной лиги.

В поединке с "Флоридой" российский хоккеист забросил три шайбы. Теперь на счету 36-летнего Овечкина 28 хет-триков за 17 сезонов в НХЛ.

"Овечкин трижды заставил фанатов рукоплескать на Кэпитал Уан-арене", — написали представители НХЛ.

По количеству хет-триков спортсмен сравнялся с Бобби Халлом и Марселем Дионни, сообщает rsport.ria.ru.

© Фото : twitter.com/Capitals