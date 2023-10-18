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Открытый Кубок Самарской области по смешанному боевому единоборству (ММА) впервые прошел в новом спортивном сооружении – тольяттинском легкоатлетическом манеже. В минувшее воскресенье, 15 октября здесь соревновались команды из Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей и республики Татарстан.

Во главе угла была поставлена патриотическая составляющая. Турнир посвящен памяти героев России Андрея Соколовского, Александра Старчкова, Ивана Шамшеева, павших в ходе специальной военной операции а ранее проходивших службу в в третьей бригаде специального назначения при в/ч 21208, дислоцированной в Тольятти. Организаторы, судьи, зрители и более сотни участников соревнований почтили память героев минутой молчания. В качестве почетных гостей турнира присутствовали представители руководства в/ч 21208, вдовы и дети героев России. Президент Федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов сообщил, что семьям павших спецназовцев будет оказана материальная поддержка со стороны Федерации. А в спортивном плане данный турнир, безусловно, очень полезен для соревновательной обкатки наших спортсменов.

- Федерация ММА Самарской области является лидером в Приволжском федеральном округе, что наглядно доказывают результаты наших команд на чемпионатах и первенствах ПФО за последние шесть лет, – отметил Александр Гурьянов. – На территории области работают 27 клубов, где трудятся квалифицированные тренеры по смешанным единоборствам. Если раньше спортсмены в основном трансформировались в ММА из других видов спорта, то сейчас появилась плеяда молодых бойцов, выросших на данной специализации, владеющих правильной техникой, что минимизирует количество травм на соревнованиях.

Пары бойцов поочередно выходили в октагон, предоставленный профессиональной ММА-лигой OpenFC и установленный в центре зала. В ходе бескомпромиссных боев определялись победители как в личном, так и в командном зачетах. Представители соседних регионов выступали едиными сборными, а ведущие клубы Самарской области представили свои команды. Медали и кубки разыгрывались в различных весовых категориях среди взрослых бойцов 18+ и юниоров 16-17 лет.

- Это выдающийся турнир, просторное сооружение, сильные бойцы, – поделился своими впечатлениями победитель в юниорской категории до 61,2 кг Славик Бабаян из самарского клуба "АКА". – Для меня определяющим стал бой в полуфинале, где одолел очень неудобного соперника решением судей. Я выходец из самбо, но 1,5 года уже занимаюсь смешанными единоборствами. И здесь выступал не в своей категории 57 кг, а в более тяжелой, что очень усложняло мне задачу победить. Но я сделал этот выбор сознательно, потому что моя цель – попасть на чемпионат России и победить, а в своей категории сделать это будет уже легче!

Традиционно сильно выступила на турнире команда тольяттинской СШОР № 8 "Союз". В общей сложности союзовцы завоевали восемь первых, три вторых и три третьих места, что позволило школе впервые взять командные кубки как в мужском, так и в юношеском зачетах! Это большой триумф, прежде всего, тренерского коллектива школы: Виталия и Владимира Глотовых, Гусейна Аскерова, Артема Назарова, Андрея Старостина. В призовую тройку у юношей вошли также сборная Саратовской области и самарский клуб "АКА", а у мужчин – самарские дружины ШБЕ и "Волжский воин".

- Тренируюсь в школе "Союз" у Виталия Глотова, специализируюсь на армейском рукопашном бое, но все больше меня влекут смешанные боевые единоборства, здесь больше возможностей, вижу себя в них, – поведал вице-чемпион турнира в мужской категории до 70,3 кг Сергей Сурков. – Сегодня уступил в финале своему одноклубнику Дмитрию Гаврилову, но главное, то, что победа не ушла из семьи!

Необходимо отметить эффективную поддержку со стороны партнеров турнира: ЧОО "Сапсан", СШОР № 8 «Союз», рекламно-производственной компании "Цвет", завода «Ротор», Тольяттинского госуниверситета, радио "Люди FM", строительной компании "Гермес", Самарской энергетической компании. Это лишний раз свидетельствует о растущем в регионе интересе к смешанным единоборствам, в том числе, и со стороны бизнес-сообщества.

Буквально за лето в нашу орбиту зашли пять больших компаний, что позволяет дополнительно финансировать мероприятия, проводимые Федерацией ММА Самарской области, – отмечает Александр Гурьянов. – Ранее я вкладывал в соревнования свои личные средства, а сейчас мы максимально привлекли партнеров, и совместными усилиями планируем провести не менее шести любительских турниров в разных возрастных категориях в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Агентство спортивного маркетинга "СПОРТИКО"