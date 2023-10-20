Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре

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29 октября во Дворце легкой атлетики снова пройдет осенний фестиваль городского округа Самара Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» .

В Фестивале могут принять участие жители Самары в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XVIII ступеням комплекса ГТО.

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и УИН-номера и времени прохождения испытаний принимаются на электронные адреса центров тестирования:

olimpdod.adm@mail.ru - МАУ г.о. Самара «Олимп»;

sport6samara@mail.ru - МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 6»;

sport-chaika@mail.ru – МБУ г.о. Самара ФСЦ «Чайка»;

wolf23_nsk@mail.ru – МБУ ДО СШ №7 г.о. Самара.

По вопросам участия в фестивале можно обратиться в МАУ г.о. Самара «Олимп» по телефону 994-37-02.