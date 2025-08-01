«Оранжевый мяч»: в Самаре пройдут массовые соревнования по баскетболу 3х3 для всех желающих

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9 августа, в День физкультурника, в Самаре пройдет турнир «Оранжевый мяч» - массовые соревнования по баскетболу 3х3 для всех желающих.



Турнир состоится в двух локациях: на набережной Волги и в сквере Фадеева на проспекте Ленина.



В составе команд выступают по 4 человека (трое на площадке, один запасной).



Регистрация — в день проведения соревнований.



Соревнования пройдут в 4 возрастных категориях:



- не старше 2011 года рождения

проспект Ленина, с 09:50

- не старше 2009 года рождения

проспект Ленина, с 11:50



- не старше 2007 года рождения

проспект Ленина, с 14:50



взрослые (без ограничения по возрасту)

мужчины — проспект Ленина, с 16:50

женщины — набережная, с 16:50



При регистрации участники предъявляют паспорт, полис ОМС, медицинский допуск, страховку, согласие на участие несовершеннолетних и согласие на обработку персональных данных.



Турнир «Оранжевый мяч» способствует популяризации баскетбола и вовлекает молодежь и взрослых в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России».

Фото: минспорта СО