«Оранжевый мяч»: в Самаре пройдут массовые соревнования по баскетболу 3х3 для всех желающих

9 августа, в День физкультурника, в Самаре пройдет турнир «Оранжевый мяч» - массовые соревнования по баскетболу 3х3 для всех желающих.
Турнир состоится в двух локациях: на набережной Волги и в сквере Фадеева на проспекте Ленина.
В составе команд выступают по 4 человека (трое на площадке, один запасной).
Регистрация — в день проведения соревнований.
Соревнования пройдут в 4 возрастных категориях:
- не старше 2011 года рождения
проспект Ленина, с 09:50
- не старше 2009 года рождения
проспект Ленина, с 11:50
- не старше 2007 года рождения
проспект Ленина, с 14:50
взрослые (без ограничения по возрасту)
мужчины — проспект Ленина, с 16:50
женщины — набережная, с 16:50
При регистрации участники предъявляют паспорт, полис ОМС, медицинский допуск, страховку, согласие на участие несовершеннолетних и согласие на обработку персональных данных.
Турнир «Оранжевый мяч» способствует популяризации баскетбола и вовлекает молодежь и взрослых в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России».
Фото: минспорта СО