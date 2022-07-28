Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году выездные формы работы позволили осмотреть, в том числе с целью диспансерного наблюдения, более 116 тысяч человек.
Для большей доступности первичной медпомощи в регионе активно используются мобильные медкомплексы
В рамках визита особое внимание специалисты уделили вопросам оснащения службы новой медтехникой, лекарственного обеспечения пациентов с онкозаболеваниями и информатизации.
Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарский областной клинический онкологический диспансер
Команды бились, не жалея ни себя, ни соперника: шквал эмоций, желтые карточки и незабитые пенальти – страсти на поле кипели олимпийские.
Определились участники регионального финала Кубка по мини-футболу среди полицейских
В Приволжском районе провели профилактическое мероприятие «Мой безопасный двор» с детьми, гуляющими во дворах.
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Не заплатил — доставай смартфон.
Tesla сделала платной функцию навигатора во всех электромобиля
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
Врач также напомнила, что смородина обладает эффектом замедлять старение и препятствовать развитию у человека возрастных заболеваний.
Диетолог: одной из самых полезных для здоровья ягод считается черная смородина
Он ещё и двигается!
В Японии показали гигантского робота высотой с многоэтажный дом 
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
1.56
EUR 61
1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
В Тольятти проходит юношеская регата  «Паруса Дружбы»
Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам МЧС, которые в прошлом году дали отпор крупным лесным пожарам
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Определились участники регионального финала Кубка по мини-футболу среди полицейских

28 июля 2022 18:53
74
Команды бились, не жалея ни себя, ни соперника: шквал эмоций, желтые карточки и незабитые пенальти – страсти на поле кипели олимпийские.

В Нефтегорске на стадионе «Нефтяник» в рамках проведения Спартакиады Главного управления МВД России по Самарской области состоялось спортивное состязание по мини-футболу.

В подгруппе «А» на звание сильнейших футболистов и выход в заключительный этап областных соревнований претендовали команды межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский», отделов МВД России по Безенчукскому, Пестравскому, Приволжскому, Красноармейскому Хворостянскому, Большеглушицкому и Большечерниговскому районам.

С началом турнира участников поздравил полковник полиции Сергей Чагаев, начальник МО МВД России «Нефтегорский». Он пожелал командам удачного и яркого футбола. Председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Алексей Лапухов отметил, что футбол - очень зрелищная и атмосферная игра, которая дарит бурю эмоций. Общественник пожелал командам красивой и техничной игры. Артём Синяев, директор МАУ "ЦФКС", обратился к участникам состязаний с призывом соревноваться в духе борьбы и уважения.

В течение нескольких часов продолжалась упорная борьба за выход в следующий круг соревнований. Команды бились, не жалея ни себя, ни соперника: шквал эмоций, желтые карточки и незабитые пенальти – страсти на поле кипели олимпийские. Не один из матчей на стадионе «Нефтяник» не остался «сухим».

По итогам соревнований первое место в зональном этапе соревнований по мини-футболу заняли сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский». Второе место – у команды ОМВД России по Приволжскому району, третьими стали представители отдела МВД России по Большечерниговскому району. Победители соревнований были отмечены почетными грамотами.

А команды МО МВД России «Нефтегорский» и ОМД России по Приволжскому району продолжат борьбу за звание «лучшей» в заключительном этапе областной Спартакиады среди органов внутренних дел и подразделений ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022  17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
129
Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.
28 июля 2022  15:55
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
234
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
28 июля 2022  13:45
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
216
Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу
28 июля 2022  12:50
Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу
226
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
28 июля 2022  12:00
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
249
Весь список