Определились участники регионального финала Кубка по мини-футболу среди полицейских

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В Нефтегорске на стадионе «Нефтяник» в рамках проведения Спартакиады Главного управления МВД России по Самарской области состоялось спортивное состязание по мини-футболу.

В подгруппе «А» на звание сильнейших футболистов и выход в заключительный этап областных соревнований претендовали команды межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский», отделов МВД России по Безенчукскому, Пестравскому, Приволжскому, Красноармейскому Хворостянскому, Большеглушицкому и Большечерниговскому районам.



С началом турнира участников поздравил полковник полиции Сергей Чагаев, начальник МО МВД России «Нефтегорский». Он пожелал командам удачного и яркого футбола. Председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Алексей Лапухов отметил, что футбол - очень зрелищная и атмосферная игра, которая дарит бурю эмоций. Общественник пожелал командам красивой и техничной игры. Артём Синяев, директор МАУ "ЦФКС", обратился к участникам состязаний с призывом соревноваться в духе борьбы и уважения.



В течение нескольких часов продолжалась упорная борьба за выход в следующий круг соревнований. Команды бились, не жалея ни себя, ни соперника: шквал эмоций, желтые карточки и незабитые пенальти – страсти на поле кипели олимпийские. Не один из матчей на стадионе «Нефтяник» не остался «сухим».



По итогам соревнований первое место в зональном этапе соревнований по мини-футболу заняли сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский». Второе место – у команды ОМВД России по Приволжскому району, третьими стали представители отдела МВД России по Большечерниговскому району. Победители соревнований были отмечены почетными грамотами.



А команды МО МВД России «Нефтегорский» и ОМД России по Приволжскому району продолжат борьбу за звание «лучшей» в заключительном этапе областной Спартакиады среди органов внутренних дел и подразделений ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО