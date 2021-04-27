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Отстаивать честь Самарской области в финале чемпионата ПФО будут девушки из Отрадного и юноши из Сызрани.
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Определились сильнейшие школьные сборные лиги «КЭС-Баскет» региона

27 апреля 2021 17:59
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Отстаивать честь Самарской области в финале чемпионата ПФО будут девушки из Отрадного и юноши из Сызрани.

В Самаре прошли финальные игры регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Отстаивать честь Самарской области в финале чемпионата ПФО будут девушки из Отрадного и юноши из Сызрани.

В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие заместитель министра спорта Самарской области Дмитрий Чесалин, директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов, президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян и заслуженный мастер спорта Ольга Артешина.

В Самарской области Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2009 года при поддержке «Т Плюс» и Правительства Самарской области. В сезоне 2020-2021 гг. в проекте принимают участие сборные команды школьников из 65-ти регионов России. В частности, в чемпионате Самарской области лучшие из лучших отбирались из 35 муниципальных образований региона.

В решающих матчах финала регионального этапа встретились сборные Ставропольского района (с. Хрящевка) и Отрадного у девушек, а также команды Сызрани и Новокуйбышевска у юношей. В обеих встречах имелись явные фавориты. В результате Отрадный победил Хрящевку со счетом – 57:15. Сызранская сборная школьников также не оставила шансов своим противникам – 98:53.

«Баскетбол – игра командная, здесь очень важен сыгранный коллектив, важно чувство локтя. Если вы добиваетесь успеха сейчас, то уверен, что эти качества помогут вам достигать результатов и в дальнейшей жизни», – поздравил призеров Юрий Рябов.

Уже 3 мая команды Отрадного и Сызрани продолжат свое выступление в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» – теперь уже на уровне финала чемпионата Приволжского федерального округа.

 

Теги: «КЭС-Баскет» самарская область сильнейшие

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