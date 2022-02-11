Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с Валиевой

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Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал официальное заявление по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

— В связи тем, что ITA, действуя от лица Международного олимпийского комитета (МОК), официально обнародовало информацию относительно спортсменки Камилы Валиевой (далее — «Спортсменка»), Олимпийский комитет России считает необходимым дать детальные пояснения по сложившейся ситуации.

8 февраля 2022 года после окончания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года Олимпийский комитет России получил информацию от Международного агентства по тестированию (ИТА) о том, что Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» применило к Спортсменке временное отстранение, начиная с 8 февраля 2022 года, 11.36 утра (по пекинскому времени).

Временное отстранение было применено в связи с получением из Стокгольмской антидопинговой лаборатории уведомления о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время Чемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге.

В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция «триметазидин», относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года.

Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные.

Статус временного отстранения предполагает, что Спортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по её делу.

Для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают Спортсменке всю необходимую юридическую помощь.

В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РАА «РУСАДА» проведение слушаний в ускоренном порядке относительно примененного к ней временного отстранения.

Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний Дисциплинарный комитет РАА «РУСАДА» отменил примененное к Спортсменке временное отстранение. Указанное решение вступило в силу немедленно, сообщает matchtv.ru.

В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанне (КАС).

Таким образом, в настоящее время Спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм.

В любом случае, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РАА «РУСАДА» в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке.

С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру.

Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.

ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего, — говорится в заявлении ОКР.

В пятницу стало известно, что ISU и МОК намерены обжаловать решение дисциплинарного комитета РУСАДА в CAS.