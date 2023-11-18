Олимпийский чемпион Максим Опалев провел-мастер класс в Тольятти

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В тольяттинском легкоатлетическом манеже прошел мастер-класс олимпийского чемпиона по гребле на байдарке и каноэ Максима Опалева и заслуженного тренера России Александра Милеева.



В рамках мероприятия почетные гости поделились секретами успеха, нюансами техники гребли и приняли участие в автограф-сессии. А также от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Максим Опалев подарил воспитанникам ГАУ ДО СО «СШОР №6» щедрый подарок - два гребных тренажера. Теперь тренировки спортсменов губернии станут еще эффективнее.



Напомним, решение о проведении мастер-класса в 63 регионе было принято на Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава», который недавно прошел в Перми.



«Очень рада, что наши ребята смогли принять участие в совместном мастер-классе. Мероприятия с участием звезд российского спорта - прекрасный стимул для наших спортсменов», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.