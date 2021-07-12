Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

110

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса вводится сегодня в предолимпийском Токио – менее чем за две недели до открытия Игр.

На прошлой неделе организаторы Олимпиады уже объявили о том, что практически все соревнования будут проходить без зрителей, в том числе местных.

О том, что в Японии не ждут иностранных болельщиков, было объявлено ранее. "Мы просим людей поддержать спортсменов из дома", – сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в воскресной телепрограмме.

Перенесенные с прошлого года Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа, передает Радио Маяк.