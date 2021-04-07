Олимпийские чемпионы легкоатлеты Сильнов и Антюх дисквалифицированы на четыре года

78

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать на четыре года победителей Олимпийских игр россиян Наталью Антюх и Андрея Сильнова за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дисквалификация спортсменов отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все результаты, показанные Антюх и Сильновым с 30 июня 2013 года и 8 июля 2013 года соответственно, будут аннулированы.

Также суд принял решение дисквалифицировать на восемь лет бегунью Елену Соболеву и на четыре - метательницу молота Оксану Кондратьеву. Аннулируются все результаты, показанные Соболевой с 1 мая 2011 года по 15 декабря 2016 года. Результаты Кондратьевой с 2 июля 2013 года также подлежат аннулированию.

24 марта пресс-служба CAS сообщила ТАСС, что суд намерен рассмотреть иски World Athletics, предъявленные Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и четырем легкоатлетам: олимпийскому чемпиону 2008 года в прыжках в высоту Сильнову, олимпийской чемпионке 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Антюх, серябряному призеру Универсиады 2013 года Кондратьевой и серебряному призеру зимнего чемпионата мира 2006 года в беге на 800 метров Соболевой. Из сообщения независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit следует, что спортсмены подозревались в использовании запрещенного вещества или метода, доказательством которого служил доклад Ричарда Макларена.

Соболева в 2008 году была дисквалифицирована Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на два года за нарушение антидопинговых правил, вместе с ней были дисквалифицированы Гульфия Ханафеева, Светлана Черкасова, Дарья Пищальникова, Татьяна Томашова, Юлия Фоменко и Ольга Егорова. Срок отстранения Соболевой отсчитывался с апреля 2007 года.

В 2009 году легкоатлетки отбыли дисквалификацию, однако международная федерация обратилась с жалобой в CAS, сочтя решение ВФЛА слишком мягким. Суд постановил, что дата начала отстранения должна была быть другой. В итоге общий срок дисквалификации составил два года девять месяцев, она завершилась в апреле 2011 года.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС