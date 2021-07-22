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Олимпиада в Токио стартует завтра: болеем за российскую сборную и самарских спортсменов

22 июля 2021 16:53
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Мероприятие пройдет без зрителей на стадионе. При этом программу церемонии урезать не стали: телезрители увидят красочное представление, парад команд-участниц и зажжение огня.

23 июля в Токио (Япония) в 14.00 по московскому времени на Национальном стадионе состоится церемония открытия летней Олимпиады-2020. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет без зрителей на стадионе. При этом программу церемонии урезать не стали: телезрители увидят красочное представление, парад команд-участниц и зажжение огня.

Знаменосцем олимпийской команды России на церемонии открытия Олимпиады станет диагональный сборной по волейболу Максим Михайлов. В строю олимпийской сборной команды России пройдет 13 спортсменов Самарской области. Изначально было заявлено 14 спортсменов, но практически накануне окончательного формирования состава сборной Дарья Касаткина (спортивная дисциплина: теннис) сняла свою кандидатуру.

Пощекотало нервы самарскому пловцу Александру Кудашеву и спортивным болельщикам решение Международной федерации плавания (FINA) об отстранении спортсмена от соревнований по результатам исследования Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Пловцом была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд CAS. В итоге нашего спортсмена оправдали и он примет участие в олимпийских состязаниях.

Болеем за российскую сборную и самарских спортсменов!

Олимпиада в Токио стартует завтра, 23 июля, и завершится 8 августа.

Первым из самарских спортсменов выступит Александр Вязовкин (одиночная академическая гребля, мужчины). 23 июля - предварительные заезды.

Спортсмены Самарской области – члены сборной команды Российской Федерации XXXII Олимпийских игр в Токио:

- Виолетта Храпина (фехтование, шпага);

- Павел Сухов (фехтование, шпага);

- Кирилл  Бородачёв     (фехтование, рапира);

- Антон Бородачёв (фехтование, рапира);

- Дарья Межецкая (дзюдо, весовая категория  до 57 кг);

- Александр Вязовкин (гребной спорт, академическая гребля, одиночка);

- Александр Лифанов (современное пятиборье);

- Андрей Юдин (прыжки на батуте);

- Александр Кудашев (плавание, 200 метров баттерфляем);

- Анна Чернышёва (каратэ);

- Екатерина Круглова (велоспорт, BMX – фристайл);

- Анастасия Лагина (гандбол);

- Ольга Фомина (гандбол).

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: олимпиада Токио

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