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Офицер Центра подготовки личного состава Росгвардии принял участие в лыжном марафоне

10 марта 2021 10:46
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Офицер Центра подготовки личного состава Росгвардии принял участие в лыжном марафоне

Ежегодно, начиная с 1987 года, в первое воскресенье марта в Тольятти проводится лыжный марафон. Эти соревнования по праву считаются визитной карточкой не только Тольятти, но и всей Самарской области – на дистанцию отправляются профессиональные лыжники, любители спорта, руководители спортивных ведомств, представители городской власти.

Вместе со всеми навстречу победе стартовал командир роты боевого обеспечения Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии капитан Владимир Ланкин.

Стоит отметить, что рельефная трасса протяженностью 50 километров (а именно столько бегут мужчины) позволяет гонщикам продемонстрировать свои возможности на сто процентов, обеспечивает участникам борьбу на дистанции и, порой, неожиданную развязку событий. В результате росгвардеец показал на финише неплохой результат – свою дистанцию Владимир преодолел за 2 часа 37 минут, заняв групповое 10 место.

«Для меня лыжи это не только вид спортивной дисциплины, а часть моей жизни. Я неоднократно принимал участие в подобных марафонах, участвовал в «Самарской сотке», во всероссийских марафонах. Подобные мероприятия позволяют проверить свою степень выносливости, физическую подготовку, помимо этого получаешь массу позитивных эмоций возможность общения с новыми людьми», – отметил капитан Владимир Ланкин.

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