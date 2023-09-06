Областной турнир «Высший класс!» объединил более 10 тысяч активных родителей из 629 школ Самарской губернии

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В 63 регионе завершился масштабный турнир «Высший класс!», который объединил родителей учащихся образовательных учреждений.



Одна из главных задач соревнований направлена на привлечение жителей Самарской области к систематическим занятиям спортом. Сегодня здоровая нация – приоритетное направление политики государства. По поручению Президента России регионы страны уверенно идут к достижению цели по вовлечению граждан в занятия спортом. К 2030 году доля россиян, регулярно занимающихся спортом, должна составлять не менее 70%.



Турнир проводился в три этапа: муниципальный, зональный и региональный, сообщает Минспорта региона.