NYT: в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата

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В допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили три препарата, которые в некоторых случаях могут использоваться для улучшения работы сердца и быть направлены на повышение выносливости, приводит слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта газета New York Times.

"Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода", — заявил американский функционер.

По утверждению NYT, помимо триметазидина, в пробе Валиевой также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещенных препаратов.

На прошлой неделе Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS), несмотря на апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), допустил Валиеву до личного турнира Игр в Пекине, однако отменил церемонии награждения в случае попадания спортсменки на пьедестал. Разбирательство в отношении фигуристки продолжат, сообщает Р-Спорт.