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Новый клубный календарь "Крыльев Советов" на 2022 год: футболисты в эпоху СССР

8 декабря 2021 16:30
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Новый клубный календарь – подарок для каждого любителя футбола.

В 2022 году исполняется 80 лет со дня образования популярной и самобытной команды, получившей название "Крылья Советов". Новый клубный календарь – подарок для каждого любителя футбола.

"Символично, что в советские времена футболисты имели профессии, которые мы постарались отразить в этом календаре. Мы представили, как бы выглядели игроки нынешнего состава во времена СССР", - сообщили в пресс-службе ФК "КС"

Фото будут появляться в клубных соцсетях. Календарь появится в продаже в день матча с "Рубином", 11 декабря, в точках продаж клубной атрибутики на "Солидарность Самара Арене". Стоимость – 700 рублей.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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