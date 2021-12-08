Новый клубный календарь "Крыльев Советов" на 2022 год: футболисты в эпоху СССР

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В 2022 году исполняется 80 лет со дня образования популярной и самобытной команды, получившей название "Крылья Советов". Новый клубный календарь – подарок для каждого любителя футбола.

"Символично, что в советские времена футболисты имели профессии, которые мы постарались отразить в этом календаре. Мы представили, как бы выглядели игроки нынешнего состава во времена СССР", - сообщили в пресс-службе ФК "КС"

Фото будут появляться в клубных соцсетях. Календарь появится в продаже в день матча с "Рубином", 11 декабря, в точках продаж клубной атрибутики на "Солидарность Самара Арене". Стоимость – 700 рублей.

Фото: ФК "КС"