НХЛ решила прекратить действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ

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Меморандум о взаимопонимании между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) перестал действовать. Об этом в субботу, 8 июля, сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«В настоящее время нет действующего соглашения. Это верно», — заявил он.

Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ был подписан в 2010 году и с тех пор постоянно продлевался. На основании документа обе организации уважали контракты хоккеистов с собственными командами и не допускали перехода игроков с действующими соглашениями из одной лиги в другую, пишут "Известия".