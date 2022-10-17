"Непобедимая Держава": 22 октября спартакиада стартует с ударных видов единоборств

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В ближайшую субботу, 22 октября возьмет старт юбилейная XV Спартакиада боевых искусств "Непобедимая Держава 2021/2022".

Церемония открытия крупнейшего единоборческого форума состоится в 13 часов в УСК "Олимп". Здесь же в первый соревновательный день будут проходить турниры по таким ударным видам единоборств, как ММА, кикбоксинг, кекусин, тхэквондо ITF, универсальный бой. В фойе универсального спорткомплекса будет организован прием нормативов комплекса ГТО для всех желающих. В игровом спортивном зале Тольяттинского госуниверситета (ул. Фрунзе, 2Г) пройдут соревнования по спортивному фехтованию ножом.

Впервые в рамках СБИ "Непобедимая Держава" будут проведены учебно-тренировочные сборы по ММА в детских возрастных категориях 8-9 и 10-11 лет. Также для данных возрастных групп будут организованы соревнования по правилам федерации ММА Самарской области, разработанных специально для бойцов данного возраста. Эти правила предусматривают различные ограничения, в частности, запрет на удары в голову. Также в соревновательной программе "Непобедимой Державы" есть турнир с одноименным названием по общепризнанным правилам для юношеских возрастных категорий 12-13, 14-15, 16-17 лет и состязание среди взрослых атлетов в категории 18+. В воскресенье, 23 октября соревновательную программу "Непобедимой Державы" дополнят турниры по джиу-джитсу, каратэ Шотокан Казэ Ха и пауэрлифтингу. Вот что рассказал президент федерации ММА г. Тольятти Владимир Глотов.

- Очень положительная реакция на проведение УТС и детского турнира по ММА последовала от коллег из Пензенской и Ульяновской областей, с удовольствием заявивших своих спортсменов на участие в данных мероприятиях. Они нам доверяют, отмечая высокий уровень развития смешанных единоборств в Самарской губернии, чьи команды на протяжении нескольких лет побеждают на первенствах ПФО. На данный момент также поступила заявка от республики Удмуртия и свыше ста атлетов делегирует в Тольятти республика Татарстан. В общей сложности ожидается приезд более 250-ти иногородних спортсменов.

Спартакиада "Непобедимая Держава 2021/2022" будет проходить до 7 ноября под эгидой Российского Союза боевых искусств. Ожидается, что в ней примут участие более 7000 спортсменов, которые разыграют 1500 комплектов медалей, в сорока видах спорта и фестивальных дисциплинах, сообщает пресс-служба Спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава".

Фото: пресс-служба Спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава"