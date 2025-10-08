Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Названы ошибки новичков в фитнес-зале

8 октября 2025 11:58
126
Названы ошибки новичков в фитнес-зале

Многие, впервые приходя в зал, хотят быстрых результатов, но допускают ошибки, которые тормозят прогресс и даже угрожают здоровью. Тренер DDX Fitness Артем Опальницкий назвал 8 октября «Известиям» четыре главных недоработки при начале тренировок.

«Новички часто хватаются за штанги или тренажеры, не разобравшись в правильной технике. Люди не хотят тратить время на изучение движений или занятия с тренером, а это прямой путь к травмам», — отмечает Опальницкий.

Он уточнил, что неправильная техника может привести к растяжениям, вывихам или даже более серьезным повреждениям суставов и позвоночника.

Вторая ошибка, по словам специалиста, погоня за большими весами. Соревновательный дух и стремление к быстрому прогрессу, особенно среди подростков, заставляют новичков сразу брать максимальные веса, игнорируя технику. Это может привести к растяжениям связок, травмам позвоночника и даже разрывам. Опальницкий советует сосредоточиться на правильной технике и увеличивать вес постепенно, соревнуясь только с собой.

Третьей ошибкой является пропуск разминки и заминки. Эти этапы тренировки крайне важны для подготовки организма к нагрузкам и для восстановления после тренировки.

«Перед тренировкой делайте суставную разминку, используйте беговую дорожку или МФР-ролл для разогрева мышц. После тренировки выполните легкую растяжку или 5–10 минут ходьбы, чтобы успокоить пульс», — сказал тренер.

Кроме того, новички часто предпочитают тренажеры, считая их безопаснее свободных весов. Однако после долгого сидения в офисе продолжение «сидячего» режима в тренажерах не дает телу полноценной нагрузки. Опальницкий рекомендует включать многосуставные упражнения с собственным весом, такие как приседания, отжимания или планка, чтобы задействовать больше мышц и улучшить координацию.

«Ошибки в фитнес-зале — от неправильной техники до игнорирования восстановления — могут не только замедлить прогресс, но и навредить здоровью. Тренировки должны быть осознанными: слушайте свое тело, работайте с тренером и не гонитесь за быстрыми результатами», — заключил он.

